Pforzheim – Beim Getränkediebstahl erwischt

Karlsruhe (ots) – Zwei Männer und eine Frau im Alter von 19 bis 25 Jahren konnten am frühen Montagmorgen in Pforzheim-Brötzingen auf frischer Tat vorläufig festgenommen werden, nachdem sie in ein Supermarktgelände eingedrungen waren und von dort Getränke entwenden wollten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die beiden 19 und 25 Jahre alten Männer kurz vor 01:30 Uhr Zugang zum Außenlager des in der Straße „Am Mühlkanal“ gelegenen Supermarktes. Während die 23-jährige Frau von außen die Umgebung beobachtete, füllten die zwei jungen Männer innerhalb des Geländes ihre Taschen mit Cola und Bier im Wert von etwa 50 Euro. Als die zwei jungen Männer anschließend vom Gelände flüchten wollten, konnten sie von Polizeibeamten beobachtet und kurz darauf das gesamte Trio vorläufig festgenommen werden.

Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurden alle drei wieder auf freien Fuß gesetzt.

