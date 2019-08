Pforzheim- Beim Linksabbiegen gestreift- Zeugen gesucht

Anzeige

Pforzheim (ots) – Zwei nebeneinander fahrende Linksabbiegerinnen haben sich am Donnerstag gegen 18.15 Uhr auf der Jahnstraße getroffen. Eine BMW-Fahrerin wollte von der Jahnstraße auf dem linken von zwei Linksabbiegerfahrstreifen in die Kaiser-Friedrich-Straße abbiegen, während eine Mercedes-Lenkerin zeitgleich vom rechten der zwei Linksabbiegerfahrstreifen nach links abbiegen wollte. Die Fahrzeuge streiften sich und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Beide Autofahrerinnen bestreiten ihre Schuld und geben an, ihren jeweiligen Fahrstreifen eingehalten zu haben. Zeugen, insbesondere der Mann, der einer Unfallbeteiligten gegenüber äußerte, er habe den Unfall beobachtet, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Pforzheim, Telefon 07231 186-4100, zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4338886