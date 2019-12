Pforzheim – Betrunken in Polizeikontrolle geraten

Anzeige

Pforzheim (ots) – Als absolut fahruntüchtig erwies sich am Mittwochabend ein Autofahrer, der in eine stationäre Verkehrskontrolle in der Pforzheimer Nordstadt geriet.

Mit dem Schwerpunkt Alkohol- und Drogen im Straßenverkehr wurde durch das Polizeirevier Pforzheim-Nord eine stationäre Kontrollstelle auf der Hohenzollernstraße eingerichtet. Durch die überprüfenden Beamten konnte um 21.45 Uhr bei dem 41-Jährigen Autofahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Beim anschließend durchgeführten Test wurden über 1,2 Promille gemessen, weshalb der Mann seinen Führerschein abgeben und eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen musste.

