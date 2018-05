Pforzheim- Betrunken mit geparkten Autos kollidiert

Pforzheim (ots) – Ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer ist am Sonntag gegen 8.15 Uhr in der Redtenbacherstraße mit sechs am Straßenrand geparkten Autos kollidiert und ist zunächst weitergefahren. Nach einigen Metern hielt er doch an, begutachtete die Schäden an seinem und an den anderen Fahrzeugen und rief die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Pforzheim Nord stellten vor Ort fest, dass der Verursacher erheblich alkoholisiert war. Deshalb musste er die Polizisten zur Blutprobe begleiten. Der Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

