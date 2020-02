Pforzheim – Betrunken und ohne Führerschein am Steuer

Anzeige

Pforzheim (ots) – Ohne Führerschein, dafür mit fast zwei Promille, war am Donnerstag ein 59-jähriger VW-Fahrer in der Bleichstraße in Pforzheim unterwegs.

Der 59-Jährige Autofahrer fiel gegen 23 Uhr einer hinter ihm fahrenden Polizeistreife wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Daraufhin kontrollierten die Beamten den Fahrer und stellten Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von fast zwei Promille. Deshalb musste der 44-Jährige eine Blutprobe abgeben, sein Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten. Der 59-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

