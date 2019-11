Pforzheim – Betrunkener Autofahrer touchiert geparktes Fahrzeug und flüchtet

Anzeige

Pforzheim (ots) – Einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursachte am Montagabend in Pforzheim ein alkoholisierter 55-jähriger Autofahrer, als er beim Ausparken gegen ein geparktes Auto fuhr. Anschließend flüchtete der Mann von der Unfallstelle, stellte sich aber einige Zeit später selbst.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der 55 Jahre alte Fahrer eines Mercedes kurz vor 19:30 Uhr rückwärts aus seiner Parklücke in der Kronprinzenstraße und stieß dabei gegen einen hinter ihm stehenden VW. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Nachdem der 55-Jährige daraufhin ausstieg, um sich den Unfallschaden anzuschauen, wurde er von mehreren Zeugen angesprochen, die auch seine Personalien erfragten. Die Polizei wollte der Unfallverursacher jedoch den Zeugenaussagen zufolge nicht hinzuziehen, da er unter Alkoholeinfluss stehen würde. Letztlich fuhr der Unfallverursacher noch vor dem Eintreffen der dennoch alarmierten Polizei davon.

Anhand der Zeugenangaben wurde umgehend nach dem flüchtigen Verursacher gefahndet, er konnte jedoch zunächst nicht angetroffen werden. Gegen 22:30 Uhr kam er stattdessen selbständig zum Verkehrskommissariat Pforzheim. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann zu diesem Zeitpunkt einen Wert von knapp 1,5 Promille. Die Beamten ordneten daher eine Blutentnahme an und behielten den Führerschein des 55-Jährigen ein.

