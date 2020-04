Pforzheim – Betrunkener Transporterfahrer verursacht Unfall auf Autobahn und fährt davon: Polizei beschlagnahmt Führerschein

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am Montagmittag hat sich auf der Autobahn A 8 bei Pforzheim ein Unfall ereignet, bei dem ein 55-jähriger Transporterfahrer in betrunkenem Zustand als Erstes einen Sattelzug beschädigt und dann davongefahren ist.

Der 55-Jährige war mit seinem Transporter gegen 12:30 Uhr in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er beim Überholen einen Sattelzug streifte, der von einem 51-Jährigen gesteuert wurde. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der 55-Jährige danach einfach weiter. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang es den Einsatzkräften der Autobahnpolizei jedoch, den Flüchtigen auf der Autobahn A 5 in Bereich Karlsruhe zu stellen. Ein in der Folge mit dem 55-Jährigen durchgeführter Alkoholvortest hatte einen Wert von über zweieinhalb Promille zum Ergebnis. Er musste deshalb eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Da der Transporterfahrer mit slowakischer Staatsbürgerschaft keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, musste er zudem eine Sicherheitsleistung von 1.500 Euro bezahlen.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4576930 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4576930