Pforzheim – Betrunkener wirft Schaufensterscheibe ein

Pforzheim (ots) – Ein Betrunkener hat am späten Donnerstagabend in der Pforzheimer Nordstadt das Schaufenster eines Lebensmittelladens eingeworfen. Durch den verursachten Lärm aufmerksam geworden, konnten gegen 23.40 Uhr zwei Zeugen beobachten, wie ein mit Arbeitshose bekleideter Mann in der Hohenstaufenstraße wegrannte. Der Mann hatte offenbar mit einer schweren Betonplatte die Schaufensterscheibe zu Bruch gebracht und hat dann das Weite gesucht. Aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung konnte der 32-jährige im Zuge der Fahndungsmaßnahmen eine halbe Stunde später festgenommen werden. Er wies an einer Hand eine Schnittverletzung auf, welche im Krankenhaus genäht werden musste. Der mit 2,3 Promille alkoholisierte Mann wurde erkennungsdienstlich behandelt. Ob er versucht hat in den Laden einzubrechen, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Pforzheim-Nord. Das Schaufenster wurde mittels Spanplatten durch die Feuerwehr gesichert.

