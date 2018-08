Pforzheim – Brennender Wohnanhänger

Anzeige

Pforzheim (ots) – Ein Wohnwagenanhänger hat am Dienstagabend in der Pforzheimer Südoststadt gebrannt. Die Besitzer hatten für eine anstehende Urlaubsreise ihren Wohnwagen in der Lessingstraße geparkt, als gegen 22.00 Uhr Bewohner offene Flammen aus dem Innern des Anhängers wahrnehmen konnten und sofort die Pforzheimer Berufsfeuerwehr informierten. Diese erschien zeitnah vor Ort und konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Dennoch ist der Wohnwagen mit einem geschätzten Sachschaden von rund 15.000 Euro nicht mehr zu gebrauchen. Nach bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Pforzheim-Süd und der Kriminaltechniker ist die Brandursache auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

