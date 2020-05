Pforzheim-Brötzingen – Freilaufende Pferde auf Straße

Anzeige

Pforzheim (ots) – Zwei freilaufende Pferde meldete eine aufmerksame Pkw-Fahrerin am frühen Freitagmorgen auf der Büchenbronner Straße, Höhe Hanfackerweg. Die beiden Isländer Pferde konnten durch die herbeigerufenen Beamten schnell eingefangen und von der Fahrbahn geführt werden. Nachdem die Halter der Tiere verständigt worden waren, kamen diese an den Ort des Geschehens und nahmen die beiden Pferde in ihre Obhut. Glücklicherweise kam es zu keinem Kontakt mit anderen Verkehrsteilnehmern.

Christian Schulze, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4592091 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4592091