Pforzheim: Dachstuhl einer Firma brennt

In der Karolinger Straße in Pforzheim brennt derzeit der Dachstuhl einer Metall verarbeitenden Firma, so die Polizei in einer Pressemeldung. Feuerwehr und Rettungsdienst wurden heute gegen 17.56 Uhr alarmiert und zu dem Brand gerufen.

Das in Brand geratene Gebäude befindet sich in einem Hinterhof zwischen Sachsenstraße und Karolingerstraße. Es liegt in Nachbarschaft zur Nordstadtschule.

Keine Verletzten

Laut Auskunft eines DRK-Sprechers gab es keine Verletzten. Wie hoch der Sachschaden ist, kann im Moment noch nicht gesagt werden. Weitere Informationen folgen.