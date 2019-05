Pforzheim – Dank eines aufmerksamen Zeugen Unfallflucht geklärt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am späten Montagabend in Pforzheim die Flucht eines alkoholisierten Unfallflüchtigen geklärt werden. Der Zeuge beobachtete um 21.30 Uhr wie ein Opel-Fahrer auf der Blücherstraße stadtauswärts fuhr und auf Höhe einer Tankstelle zwei abgestellte Fahrzeuge streifte. Ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Zeuge fuhr dem Opel-Fahrer hinterher und verständigte die Polizei. Diese konnte den 22-Jährigen später antreffen und einen Atemalkoholtest durchführen, welcher einen Wert von über 1,6 Promille ergab. Neben einer Blutprobe musste der Unfallfahrer auch seinen Führerschein abgeben. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 16.000 Euro.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4269837