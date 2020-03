Pforzheim – Diebstahl bei Haustürgeschäft

Anzeige

Pforzheim (ots) – Ein unbekannter Verkäufer hat am Donnerstag gegen 14 Uhr in Pforzheim-Sonnenhof bei einem Haustürgeschäft eine Geldbörse entwendet.

Der Täter klingelte an einer Haustür in der Carl-Schurz-Straße und wollte Honig verkaufen. Die kaufwillige Geschädigte ging für einen Moment ins Haus zurück und ließ ihren Geldbeutel im Eingangsbereich der offenen Tür liegen. Unbemerkt nahm der Dieb die Geldbörse an sich und verschwand. In der Geldbörse befanden sich eine dreistellige Summe Bargeld und verschiedene amtliche Dokumente.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, fast zwei Meter groß, circa 50 Jahre alt und schlank.

Wer möglicherweise ebenfalls von der beschriebenen Person Honig gekauft hat oder in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231 1863311 in Verbindung zu setzten.

