Pforzheim – Diebstahlserie in Umkleidekabine geklärt

Pforzheim (ots) – Mehrere Diebstähle in der Umkleidekabine einer Sporthalle in der Schwarzwaldstraße konnte die Polizei jetzt aufklären. Am Freitag konnten Beamte des Fahndungsdezernates einen 27-Jährigen vorläufig festnehmen. Dem jungen Mann werden mehrere Diebstähle von Bargeld und Mobiltelefonen in der Umkleide vorgeworfen. Seit Anfang Januar wurden mehrere Diebstähle bei der Polizei angezeigt. Nachfolgend wurden dann verdeckte Überwachungsmaßnahmen durchgeführt, die schließlich am Freitagnachmittag zur Festnahme des geständigen 27-Jährigen führten. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

