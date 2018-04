Pforzheim-Dillweißenstein – Frau nach Streit verletzt

Pforzheim (ots) – Am vergangenen Sonntag kam es am frühen Abend zwischen einem Mann und seiner Freundin am Ludwigsplatz in Dillweißenstein zu einem verhängnisvollen Streit. Das Paar geriet zunächst in einen verbalen Streit, weshalb der Mann die Örtlichkeit mit seinem Pkw verlassen wollte. In der Folge kam es mit dem Pkw des Mannes zu einem gefährlichen Fahrvorgang, da die Freundin des Mannes die Wegfahrt verhindern wollte. Es konnte bislang in Erfahrung gebracht werden, dass sich die junge Frau am Kofferraum festhielt und durch das folgende schnelle Rückwärtsfahren nahezu komplett auf dem Kofferraum befand. Als der Pkw schließlich stark abbremste, fiel die Frau vom Kofferraum und verletzte sich leicht. Sie wurde zur Versorgung von oberflächlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Tel. 07231 1863311, in Verbindung zu setzen.

