Pforzheim – Drei demolierte Autos und Unfallflucht: 17-Jähriger im Verdacht

Pforzheim (ots) – Ein 17-Jähriger steht im Verdacht, am frühen Samstagmorgen im Pforzheimer Ortsteil Sonnenhof bei einem Unfall und ohne Führerschein drei Autos demoliert zu haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nahm sich der Jugendliche ohne Wissen seiner Mutter deren Wagen, um damit eine Spritztour zu machen. Diese endete gegen 3 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße jedoch jäh, als er mit dem Nissan gleich gegen zwei geparkte Autos, einen Opel und einen Toyota, stieß. Nachdem in der Folge alle drei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, flüchtete der 17-Jährige von der Unfallstelle und ging nach Hause. Dort konnte er dann auch durch eine Streife angetroffen werden. Die Beamten stellten fest, dass der 17-Jährige nicht nur keinen Führerschein hat, sondern auch unter dem Einfluss von Alkohol sowie möglicherweise auch Drogen stand. Er musste in der Folge eine Blutprobe abgeben. Neben einer Meldung an die Führerscheinstelle erwarten den Jugendlichen nun auch gleich mehrere Anzeigen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich noch nicht beziffern.

