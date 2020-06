Pforzheim – E-Bike-Fahrer stürzt bei Unfall – Unfallgegner flüchtet

Anzeige

Pforzheim (ots) – Glücklicherweise unverletzt ist ein 21-jähriger E-Bike-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag an der Einmündung Wartbergallee/Hintere Warte in Pforzheim geblieben.

Der Mann bog gegen 12:20 Uhr von der Wartbergallee auf die Hintere Warte ein. Dabei fuhr eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin auf ihn auf, so dass er im weiteren Verlauf zu Fall kam. Die Unbekannte verließ im Anschluss mit ihrem roten Fahrzeug die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am E-Bike entstand Sachschaden von noch unbekannter Höhe.

Zeugen des Vorfalles sowie Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch mit der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter 07231 186 3111 in Verbindung zu setzen.

