Pforzheim – Ein Einbruch und drei Einbruchsversuche im Arlinger

Pforzheim (ots) – Von Dienstag auf Mittwoch ist ein Unbekannter in einen Obst- und Gemüseladen im Pforzheimer Ortsteil Arlinger eingedrungen. Der Einbrecher hebelte zwischen 18:30 Uhr und 8:00 Uhr zwei Türen des Gebäudes in der Arlingerstraße auf und verschaffte sich so Zutritt in das Geschäft. Dort entwendete er einen Bargeldbetrag in Höhe von etwa 100 Euro und flüchtete danach unerkannt.

Im selben Zeitraum wurde auch bei drei weiteren Geschäftsräumlichkeiten in der Arlingerstraße versucht, einzubrechen. So konnten bei einem Friseursalon, einem Bürogebäude und auch einer Physiotherapiepraxis Hebelspuren an der Eingangstüre festgestellt werden. Hier gelang es dem Täter jedoch nicht, in die jeweiligen Anwesen einzudringen. Die Höhe des bei den Taten entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Aufgrund der räumlichen Nähe der Tatorte und der festgestellten Vorgehensweise liegt der Schluss nahe, dass es sich jeweils um denselben Täter handelt.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd bittet Zeugen darum, sich unter 07231 186-3311 zu melden.

