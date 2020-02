Pforzheim – Einbrecher erbeuten Elektroartikel

Anzeige

Pforzheim (ots) – Unbekannte verschafften sich am Freitagabend Zutritt zu einer Wohnung in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße und erbeuteten Elektroartikel im Wert von über 800 Euro. Die Täter schlugen eine Verglasung der Wohnungseingangstüre in einem Mehrfamilienhaus ein und konnten so ins Innere der Wohnung gelangen. Hinweise auf die Täter konnten noch nicht erlangt werden. Der Tatzeitraum kann von 19.00 Uhr bis 19.40 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

