Pforzheim – Einbrecher haben es auf Arbeitsgeräte abgesehen

Pforzheim (ots) – Arbeitsgeräte in Höhe von ca. 2.000 Euro haben Diebe in der vergangenen Woche in einem Holzschuppen eines Vereinsheims am Seehaus in Pforzheim erbeutet.

Nach bisherigen Ermittlungen gelangten die Diebe über einen Maschendrahtzaun auf das Grundstück. Im Inneren öffneten sie gewaltsam einen Holzschupp und entwendete unter anderem eine Motorsäge, ein Freischneider, einen Rasenmäher und andere nützliche Dinge. Mit ihrer Beute konnten die Diebe bislang unerkannt flüchten. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 entgegen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4106627