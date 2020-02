Pforzheim – Einbrecher hebeln Fenster auf

Anzeige

Pforzheim (ots) – Unbekannte sind zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, in die Büroräumlichkeiten eines Anwesens in der Enzstraße in Pforzheim-Eutingen eingebrochen.

Die Täter hebelten zunächst ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie zwar sämtliche Schränke der dort befindlichen Büroräumlichkeiten, flüchteten dann jedoch, ohne etwas zu entwenden.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich bitte mit der Kriminalpolizei Pforzheim unter 07231 186-4444 in Verbindung.

