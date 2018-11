Pforzheim – Einbruch in Bäckerei

Anzeige

Pforzheim (ots) – Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 19 und 22 Uhr gewaltsam in eine Bäckerei in der Bleichstraße in Pforzheim eingebrochen und haben dort Bargeld und Zigaretten im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendet.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 in Verbindung zu setzen.

