Pforzheim – Einbruch in die Pforzheimer Hochschule

Pforzheim (ots) – Unbekannte Täter haben am Mittwoch in der Zeit zwischen 02.30 Uhr und 09.30 Uhr versucht gewaltsam in das Gebäude der Hochschule Pforzheim einzudringen. Durch das Aufbrechen eines Oberlichtfensters gelangten die Täter vom Flachdach in die darunter befindlichen Räume. Hier war offensichtlich ein Tresor ihr Ziel, den die Einbrecher aber nicht geöffnet bekamen und deshalb ohne Beute wieder flüchteten. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 07231/186-3311 mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd in Verbindung zu setzen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4272322