Pforzheim – Einbruch in Firma – Diebe entwenden Geldkassette

Pforzheim (ots) – Am Mittwochabend gegen 23:00 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheibe einer Werkhalle in der Eutinger Straße in Pforzheim ein, gelangten hierdurch ins Innere und entwendeten eine Geldkassette. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Geldkassette hatte sich in einem Kaffeeautomaten befunden, welcher gewaltsam geöffnet worden war. Vermutlich wurde der Täter bei seinem weiteren Vorhaben gestört, da bereits zum Abtransport bereit gelegte Elektrokabel nicht mitgenommen worden waren.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, diese dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 zu melden.

