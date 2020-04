Pforzheim – Einbruch in Garage

Anzeige

Pforzheim (ots) – Ein unbekannter Täter ist im Zeitraum von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 07:30 Uhr, in eine Garage in der Fondelystraße in Pforzheim eingebrochen.

Der Dieb gelangte in das Garageninnere, indem er mit roher Gewalt das elektrisch betriebene Garagentor aufbrach und in der Folge teilweise nach oben schob. Hierdurch brach ein Teil des Motors des Garagentors ab und stürzte auf den in der Garage geparkten Wagen. Der unbekannte Täter entwendete fünf Flaschen Wein und ergriff anschließend die Flucht. Der entstandene Schaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231 186-3211 in Verbindung.

