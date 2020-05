Pforzheim – Einbruch in Getränkemarkt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Unbekannte drangen im Zeitraum von 23.05.2020, 23:00 Uhr bis 25.05.2020, 05:00 Uhr, in das Getränkelager eines Markts in Brötzingen ein und entwendeten Getränke im Wert von mehreren hundert Euro. Die Täter kamen vermutlich über ein Rolltor in das „Am Mühlkanal“ gelegene Lager. Im Anschluss stahlen sie insgesamt achtzehn Kisten mit Bier und Softgetränken.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 zu wenden.

