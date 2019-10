Pforzheim – Einbruch in Mehrfamilienhaus

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Schmuck und Bargeld von mehreren hundert Euro hat ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in der Zähringerallee in Pforzheim erbeutet.

Der Eindringling verschaffte sich am Dienstagmorgen zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr gewaltsam Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Im Inneren öffnete er in nahezu allen Räumen Schränke und Schubladen. Auf seiner Suche nach Wertgegenständen nahm er Bargeld sowie Schmuck an sich.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231-1863211 zu melden.

