Pforzheim – Einbruch in Parfümerie

Pforzheim (ots) – Vermutlich zwei Unbekannte sind am frühen Freitagmorgen in eine Parfümerie in der Pforzheimer Südweststadt eingebrochen und haben dabei Kosmetikartikel sowie Parfüme entwendet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen brachen die Diebe gegen 03:30 Uhr die Schiebetür des in der Dillsteiner Straße gelegenen Fachgeschäfts auf und gelangten schließlich ins Innere des Gebäudes. Dort entwendeten sie aus dem Verkaufsraum diverse hochwertige Kosmetika und Parfüme. Der Wert der erbeuteten Waren kann bislang noch nicht beziffert werden.

Als eine Zeugin an der Parfümerie vorbeikam, flüchteten die Täter zunächst zu Fuß in Richtung Sedanplatz und stiegen dann kurz darauf in einen silbernen Kombi, vermutlich Ford Fokus, ein und fuhren ohne Licht und entgegen der Einbahnstraße davon.

Die Zeugin konnte die beiden Unbekannten wie folgt beschreiben: Der erste Täter war etwa 25 Jahre alt, 170 cm groß und hatte einen Vollbart. Er trug eine dunkle Hose, eine dunkle Jacke und eine dunkle Wollmütze. Der zweite Täter war zwischen 25 und 30 Jahre alt, ebenfalls 170 cm groß, hatte einen Stoppelbart und trug ebenfalls dunkle Kleidung und eine dunkle Wollmütze.

Weitere Zeugen sowie Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim Süd unter 07231/186-3311 in Verbindung zu setzen.

