Pforzheim – Einbruch in Pflegeheim

Pforzheim (ots) – Von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in ein Altenpflegeheim im Pforzheimer Ortsteil Buckenberg eingedrungen.

Die Einbrecher hebelten zwischen 19:00 Uhr und 2:00 Uhr ein Fenster des Gebäudes in der August-Kayser-Straße auf und verschafften sich so Zutritt. In einem Büro öffneten die Täter gewaltsam mehrere Schränke und brachen eine Schublade auf. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd bittet Zeugen darum, sich unter 07231 186-3311 zu melden.

