Pforzheim – Einbruch in Schulgebäude

Anzeige

Pforzheim (ots) – Unbekannte sind am Wochenende in eine Schule im Altstädter Kirchenweg eingebrochen. Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zutritt in das Schulgebäude und hebelten die Türen von mehreren Büroräumen gewaltsam auf. Dort durchwühlten Sie die Zimmer und entwendeten Bargeld.

Andreas Stäble, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4394666