Pforzheim- Einbruch in Tabakgeschäft geklärt

Pforzheim (ots) – Der Einbruch am 14. März in ein Geschäft in der Lammstraße bei dem ein Täter Telefonkarten und Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet hatte, ist aufgeklärt. Die Beamten des Bezirksdienstes des Polizeireviers Pforzheim Nord kamen durch einen Hinweis gleich zwei Tätern auf die Spur. Bei den Durchsuchungen der Wohnungen des 28-jährigen Tatverdächtigen und seinem 18-jährigen mutmaßlichen Hehler konnten Teile des Diebesgutes aufgefunden werden. Die Männer aus Pforzheim werden nun wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls, beziehungsweise Hehlerei angezeigt.

