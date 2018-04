Pforzheim – Einbruch in Wohnhaus

Pforzheim (ots) – Unbekannte Täter sind im Laufe des Dienstag am helllichten Tag in ein Einfamilienhaus in der Wolfsbergallee eingebrochen und haben Schmuck erbeutet. Im Zeitraum von 11 bis 18 Uhr wurde von der Straße her der Maschendrahtzaun überstiegen und die Terrassentür des Anwesens aufgebrochen. Im Erdgeschoss wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt und ein hochwertiger Ring entwendet. Ob noch weitere Wertgegenstände entwendet wurden, prüft derzeit das mit den weiteren Ermittlungen betraute Kriminalkommissariat Pforzheim.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/168-3211 in Verbindung zu setzen.

