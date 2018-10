Pforzheim – Einbruch in Wohnhaus und in Firma

Anzeige

Pforzheim (ots) – Von Freitag auf Samstag wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Haidach sowie in eine Firma im Altgefäll eingebrochen. Mit brachialer Gewalt drangen Unbekannte bereits am Freitagnachmittag gegen 14.00 Uhr in eine Wohnung in der Haidachstraße ein. Hierbei wurde die Tür der in einem 4. Stock eines Wohnkomplexes gelegenen Wohnung aufgehebelt und Sonnenbrillen, Uhren und Silberschmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Täter konnten unerkannt mit ihrer Beute flüchten. In der Nacht zum Samstag ist es Unbekannten auch gelungen in eine Firma im Pforzheimer Altgefäll einzubrechen. Durch das Einschlagen eines Fensters kamen sie in den Fertigungsraum des in der Hanauer Straße gelegenen Betriebes. Es wurden mehrere Sicherheitsschuhe, Akku-Schrauber, ein Laptop und Bundmetall im Wert von über 7.000 Euro entwendet. Zum Abtransport dürfte ein größeres Fahrzeug eingesetzt worden sein. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit den Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4094222