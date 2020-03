Pforzheim – Einbruch in Wohnung

Anzeige

Pforzheim (ots) – In der Zeit von Dienstagvormittag bis Mittwochmittag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in der Pfalzgrafenstraße. Dabei gelangten die Täter über hochgeschobene Rollläden und eine dahinterliegende, aufgebrochene Tür in die Wohnung.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist nichts aus dem Wohnhaus entwendet worden.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord bittet Zeugen darum, sich unter 07231 186-3211 zu melden.

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4552227 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4552227