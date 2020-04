Pforzheim – Einbrüche in der Innenstadt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Gleich viermal schlugen Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Pforzheimer Innenstadt zu.

Die Unbekannten versuchten in der Theaterstraße und in der Östlichen Karls-Friedrich-Straße in ein Cafe und ein Ladengeschäft einzubrechen. Dies misslang den Tätern jedoch.

In der Emma-Jäger-Straße waren die Täter erfolgreich. Die Unbekannten konnten in Büroräumlichkeiten und in ein Cafe eindringen und jeweils geringe Menge Bargeld entwenden.

Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Tatzeit kann von 17.30 Uhr bis 11.00 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, Tel. 07231 186-3211, in Verbindung zu setzen.

