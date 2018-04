Pforzheim – Einbrüche in Firmenräume

Pforzheim (ots) – Unbekannte Täter sind über das Osterwochenende in der Westliche Karl-Friedrich-Straße an gleicher Adresse in die Räume dreier Firmen eingedrungen.

Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr, gelangten der oder die Diebe offenbar über das Dach und durch Einschlagen eines Fensters in die Büroräume zweier im sechsten Obergeschoss ansässiger Firmen. Sämtliche Schränke und Schubladen sind durchwühlt worden. Bislang war festzustellen, dass zwei Laptops im Wer von mehreren hundert Euro und eine Digitalkamera abhandenkamen. Allein der Aufbruchschaden liegt bei geschätzten 800 Euro.

In der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 6 Uhr, drangen Einbrecher zudem im dortigen Hinterhof in die Räume eines Nagelstudios ein, indem sie zuvor eine Öffnung in das Schaufenster schlugen. Allerdings fielen den Langfingern hier allenfalls ein paar Euro in die Hände. Die bei dieser Gelegenheit ebenfalls mitgenommenen elf Einwegfeuerzeuge verstreuten sie aus nicht nachvollziehbaren Gründen vor dem Geschäft.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/196-3311 entgegen.

