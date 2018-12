Pforzheim – Einbrüche in Gartenhütten

Anzeige

Pforzheim (ots) – Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag in drei Gartenhäuser einer in der Kanzlerstraße gelegenen Gartenanlage eingedrungen. Ob dabei auch etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar.

Der Polizeiposten Buckenberg ermittelt hierzu und nimmt sachdienliche Hinweise über das Polizeirevier Pforzheim Süd unter 07231/186-3311 entgegen.

