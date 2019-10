Pforzheim – Einführung von Sprechzeiten beim Polizeiposten Büchenbronn

Anzeige

Pforzheim (ots) – Beim Polizeiposten in Büchenbronn ändern sich ab dem 4. November 2019 die Sprechzeiten. Künftig ist der Polizeiposten dienstags und donnerstags für die Bürger geöffnet.

Anfallende Einsatzmaßnahmen im Postengebiet übernimmt der Polizeiposten Dillweißenstein während seiner Öffnungszeiten, darüber hinaus steht das Polizeirevier Pforzheim-Süd mit seinen „Rund-Um-Die-Uhr-Kräften“ zur Verfügung.

Hintergrund der Änderung ist unter anderem die Pensionierung eines Polizeibeamten, der bislang im Pp Büchenbronn tätig war. Die Kooperation mit dem Polizeiposten Dillweißenstein gewährleistet, dass künftig insbesondere bei Einsatzmaßnahmen mit mehr personeller Flexibilität agiert werden kann.

Die Sprechzeiten beim Polizeiposten Büchenbronn sind für Bürgerinnen und Bürger am Dienstag in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und am Donnerstag in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr (nicht an Feiertagen). Diese orientieren sich an der bisherigen Nutzung der Öffnungszeiten durch die Bevölkerung.

Raphael Fiedler, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4409986