Pforzheim- „Entführung“ stellte sich als Spaß heraus

Pforzheim (ots) – Für kurzzeitige Aufregung hat die Beobachtung eines Zeugen am Samstag gegen 20.45 Uhr gesorgt. Der Anzeigeerstatter teilte der Polizei mit, er habe gesehen, wie drei Männer einen weiteren Mann in der Blücherstraße in den Kofferraum eines Golfs verfrachtet hätten. Der Mann habe um Hilfe gerufen. Glücklicherweise hatte der Zeuge das Kennzeichen notiert, so dass sofort eine Fahndung eingeleitet werden konnte. Eine Streife des Polizeireviers Mühlacker hielt das betreffende Fahrzeug kurz vor der Autobahnanschlussstelle Pforzheim Ost an. Die fünf gut gelaunten Insassen gaben an, dass sie sich einen Spaß erlaubt hätten. Nach einem kleinen Streit um die Sitzplätze habe man den „Kleinsten“ in den Kofferraum verladen, ihn aber kurz danach wieder rausgelassen. Da sich das „Opfer“ nicht als solches fühlte und die Angaben glaubhaft waren, durften die Fünf ihre Fahrt nach Stuttgart zum Geburtstag ihres Freundes fortsetzen.

