Pforzheim – Erfolgreiche Verkehrskontrollen

Pforzheim (ots) – Gleich sechs beeinflusste Verkehrsteilnehmer wurden über das Wochenende bei Verkehrskontrollen beanstandet.

Am Freitag gegen 17.50 Uhr wurde ein 29-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer im Sommerweg in Pforzheim angehalten. Er räumte ein, vor Fahrtantritt Marihuana konsumiert zu haben. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Gegen 21.55 Uhr war in der Rohrdorfer Steige in Nagold eine 28-jährige Mercedes-Fahrerin mit rund 0,8 Promille unterwegs. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Die Weiterfahrt musste auch am Samstagfrüh gegen 01.15 Uhr ein 32-jähriger Ford-Fahrer in der Hauptstraße in Pfalzgrafenweiler beenden. Er war mit einem Promille unterwegs. Gegen 01.20 Uhr wurde an der Kontrollstelle in der Hauptstraße ein 27-jähriger BMW-Fahrer angehalten. Er war mit rund 1,9 Promille unterwegs. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Am Samstagabend gegen 22.10 Uhr wurde ein 46-jähriger VW-Fahrer auf der Kreisstraße 4525 zwischen Kieselbronn und Pforzheim angehalten. Bei einem Alkoholtest wurden rund 1,2 Promille gemessen. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr musste ein 29-jähriger Fahrradfahrer seine Fahrt in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße in Pforzheim beenden. Er war mit etwa 1,8 Promille unterwegs. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Den Verkehrsteilnehmern droht nun eine Anzeige.

