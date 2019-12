Pforzheim-Eutingen – vermutlich technischer Defekt an Heizanlage verursacht Brand

Anzeige

Pforzheim (ots) – Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am frühen Mittwochmorgen eine Heizanlage, in einem Einfamilienhaus im Hörnleweg in Eutingen in Brand.

Kurz nach 06:30 Uhr wurde das Feuer durch die Hausbewohner im Untergeschoss entdeckt. Durch das schnelle Eingreifen der Berufsfeuerwehr Pforzheim konnte der Brand im Heizraum rasch unter Kontrolle gebracht werden, sodass ein Übergreifen der Flammen verhindert werden konnte. Glücklicherweise wurde durch das Feuer niemand verletzt. Das Einfamilienhaus wird zum aktuellen Zeitpunkt noch durch die Feuerwehr belüftet. Im Anschluss kann die Familien wieder in ihr Haus zurückkehren. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

