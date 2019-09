Pforzheim – Eutingen – Wer hatte grün? – Zeugen gesucht

Anzeige

Pforzheim – Eutingen (ots) – Zwischen einer 39-jährigen Audi-Fahrerin und einem 75-jährigen Opel-Fahrer kam es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall auf der Bundessstraße 10, an der Einmündung nach Eutingen. Die 39-Jährige beabsichtigte gegen 17.20 Uhr von Eutingen kommend nach links auf die Bundesstraße 10 in Richtung Niefern abzubiegen. Ihren Angaben nach, musste sie zunächst an der roten Ampel warten und fuhr los, als diese auf Grünlicht umgeschaltet hatte. Zeitgleich fuhr auch der 75-jährige Opel-Fahrer aus Richtung Pforzheim auf der Bundesstraße 10 in Richtung Niefern, in der Annahmen bei Grünlicht über den Einmündungsbereich zu fahren. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

