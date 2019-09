Pforzheim-Eutingen – Zeugen nach Körperverletzungsdelikt gesucht

Anzeige

Pforzheim-Eutingen (ots) – Nach vorausgegangenen Streitigkeiten soll es am Freitagabend im Bereich der Kirche der Fritz-Neuert-Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Der 34-jährige Geschädigte hielt sich in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr dort auf. Er gab an, dass plötzlich zwei Autos vorgefahren und aus denen insgesamt vier Männer ausgestiegen seien. In der Folge hätten die Männer den 34-Jährigen festgehalten und geschlagen. Außerdem sei er am Boden liegend getreten worden. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war der 34-Jährige stark alkoholisiert und seine Verletzungen mussten in einem Krankenhaus begutachtet werden. Während den polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der 34-jährige sehr aggressiv und unkooperativ. Es konnte jedoch in Erfahrung gebracht werden, dass es sich bei einem der Täter um einen 41-jährigen Bekannten gehandelt haben soll.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07231 186-3211 an das Polizeirevier Pforzheim-Nord.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4383110