Pforzheim – Exhibitionist belästigt 77-Jährige

Pforzheim (ots) – Am Sonntagabend trat eine männliche Person als Exhibitionist in Pforzheim auf und entblößte sich gegenüber einer Seniorin.

Gegen 21 Uhr befand sich die 77-Jährige auf ihrer Terrasse in der Hachelallee, als nach Aussage der Zeugin plötzlich eine männliche Person auftauchte und bei geöffneter Hose mit beiden Händen an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Frau ging daraufhin zurück in ihr Wohnanwesen, ließ den Rollladen hinunter und verständigte umgehend die Polizei. Der unbekannte Mann soll noch für kurze Zeit vor der geschlossenen Terrassentür gestanden und versucht haben, mit der Dame zu kommunizieren, dann flüchtete er. Trotz sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die alarmierten Polizeibeamten den Täter im Umfeld nicht mehr feststellen.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Circa 25 bis 35 Jahre alt; circa 1,70 m groß; kurze, helle Haare; helle Augen und helle Haut. Er war korpulent und mit einer hellen Jeans und einem hellen Hemd bekleidet.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an den Kriminaldauerdienst unter Telefon 07231 186-4444.

