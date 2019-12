Pforzheim – Fäuste und Bierflasche eingesetzt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Mit Fäusten und einer Bierflasche gingen zwei Männer in der Nacht auf Sonntag in der Güterstraße aufeinander los. Die 26 und 27 Jahre alten Kontrahenten kannten sich bereits und waren angeblich auch schon zuvor miteinander in Streit geraten. Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten die beiden nun am Sonntag um 00.10 Uhr aneinander. Der 26-Jährige schlug mit den Fäusten zu, der 27-Jährige mit einer Bierflasche. Glücklicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt. Der 27-Jährige wies bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,32 Promille auf.

Raphael Fiedler, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4456023 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4456023