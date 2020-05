Pforzheim – Fahrradfahrer leicht verletzt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Leicht verletzt wurde am Montagfrüh gegen 08.30 Uhr ein 42-jähriger Pedelec-Fahrer in der Kieselbronner Straße. Ein 33-jähriger Opel-Fahrer missachtete beim Einfahren in ein Grundstück den Vorrang des 42-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt einen Radweg befuhr. Der 42-Jährige bremste stark ab und stürzte hierbei. Zu einer Kollision kam es nicht.

Durch den Sturz wurde er leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4606274 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4606274