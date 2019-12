Pforzheim – Fahrzeug beschädigt und davongefahren: Polizei sucht Unfallzeugen

Anzeige

Pforzheim (ots) – Nachdem er am Donnerstag zwischen 19:15 und 22:15 Uhr einen Schaden an einem blauen Audi verursacht hatte, ist ein noch unbekannter Fahrzeugführer einfach davongefahren. Der Audi war in Pforzheim-Eutingen in der Hauptstraße auf einem größeren Parkplatz gegenüber einer Gaststätte geparkt, als der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Wagen gegen ihn stieß und dabei einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro verursachte. Ohne sich jedoch weiter darum zu kümmern, entfernte sich der Fahrer mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter 07231 186-4100 beim Verkehrskommissariat Pforzheim zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

