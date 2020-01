Pforzheim – Fahrzeugführerin verletzt Fußgängerin leicht

Anzeige

Pforzheim (ots) – Eine 77-jährige Pkw-Lenkerin übersah am Montagmittag das Rotlicht einer Fußgängerampel am Pforzheimer Bahnhofsplatz und fuhr eine 64-jährige Fußgängerin an.

Gegen 14:50 Uhr konzentrierte sich die 77 Jahre alte Frau zunächst auf einen Spurwechsel. Im Bereich der Ampel bremste sie ihren VW zu spät ab, so dass die Fußgängerin durch den Zusammenstoß hinfiel und sich leicht am Fuß und Oberkörper verletzte. Noch vor Ort wurde sie durch den Rettungsdienst behandelt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden am VW entstand nicht.

