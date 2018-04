Pforzheim – Feueralarm durch angebranntes Essen auf Herd

Pforzheim (ots) – Am Mittwoch, gegen 14:00 Uhr, ging ein Anruf bezüglich eines Brandalarms in der Pflügerstraße in Pforzheim bei der Polizei ein. Es wurde mitgeteilt, dass noch eine Person im betroffenen Objekt sei.

Nach dem Eintreffen der Polizei, hatte die Feuerwehr die Wohnung bereits geöffnet und einen körperlich eingeschränkten Mann nach draußen begleitet. Aufgrund einer leichten Rauchgasintoxikation wurde der Geschädigte vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der im Haus befindliche Brandmelder löste Alarm aus, da Essen auf dem Herd angebrannt war. Zu einem richtigen Brand kam es nicht.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3921913