Pforzheim – Flucht vor Polizei endet in Untersuchungshaft

Anzeige

Pforzheim (ots) – In der Untersuchungshaft endete am Sonntagfrüh gegen 02.20 Uhr eine misslungene Flucht vor der Polizei für einen 26-jährigen Kraftroller Fahrer. Der 26-Jährige sollte in der Zerrennerstraße durch Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt den Haltezeichen Folge zu leisten, ergriff er sofort die Flucht. Die Verfolgung zog sich quer durch die Innenstadt. In einer Sackgasse warf der Mann dann den Kraftroller ab und flüchtete zu Fuß weiter. In Zuge der weiteren Fahndung konnte der Flüchtige nahe am Enzufer festgenommen werden.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 26-Jährige Mann den Kraftroller unerlaubt benutzt hatte und auch nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Er räumte außerdem den Konsum von Marihuana vor Fahrtantritt ein. Bei der Überprüfung der Identität des Mannes konnte in Erfahrung gebracht werden, dass er per Haftbefehl wegen eines Drogendelikts gesucht wird. Der Kraftroller wird dem Besitzer zurückgegeben.

Der 26-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Aufgrund des Haftbefehls wurde durch einen Bereitschaftsrichter die Untersuchungshaft angeordnet. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4509344